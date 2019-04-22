"Химик" в овертайме удвоил преимущество в финальной серии Суперлиги по баскетболу

Южненский "Химик" дома победил в овертайме Киев-Баскет во втором поединке финальной серии плей-офф Суперлиги – 92:87.

"Химик" – "Киев-Баскет" 92: 87 ОТ (20:19, 23:23, 12:24, 23:12, 14:9)

Счет в серии: 2:0

Первый матч: "Химик" разгромил "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии Суперлиги

Киевляне пытались учесть ошибки предыдущего поединка, не позволяя сразу захватить инициативу. Отбив стартовые атаки, именно киевляне пошли вперед. Счет трехочковым открыл Крик. Впоследствии гости уже на пять очков были впереди. Довольно долго плотная защита киевлян не позволяла южненцам выровнять положение. Лишь на последней минуте четверти "Химик" все же вышел из минуса. Южненцы лучше реализовывали свои попытки, зато киевляне чаще атаковали и держали с помощью этого паритет.

С началом второй 10-минутки гости снова пошли вперед. Под конец четверти впервые в матче разница выросла до семи очков. Однако до перерыва хозяева не только отыгрались, но и вернули минимальное преимущество в один балл. Решающими стали заключительные атаки Эдвина – две из-за дуги и со средней дистанции. Он стал самым результативным у "Химика" – 13 очков. При этом киевляне опередили южненцев в реализации со средней дистанции и по подборам.

После перерыва киевляне продолжили задавать тон игры. Самым активным в этом был Петров. За третью четверть он увеличил свой задел еще на 9 очков. Преимущество гостей впервые достигло двузначного числа. Сидоров в заключительной атаке уменьшил разницу до 11 очков.

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Южненцы с началом заключительной четверти ответили на эту угрозу мощным рывком 12:0. Половину из этих очков набрал Джонс. Впрочем куража для окончательного решения всех вопросов не хватило. Киевляне выровняли игру. За 20 секунд до конца основного игрового времени хозяева при равном счете пошли в последнюю атаку, однако до результативного броска дело не дошло.

В овертайме у гостей сбился прицел. Зато южненцы большинство своих атак завершили результативно. Потому тактические фолы на последней минуте ситуацию уже не изменили. "Химик" одержал вторую победу в серии. Следующий матч команды проведут 25 апреля в Киеве.

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