"Химик" в овертайме удвоил преимущество в серии плей-офф с "Днепром"

Южненский "Химик" принимал "Днепр" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги по баскетболу.

Химик – Днепр 92: 86 ОТ

Счет в серии: 2:0

Первый матч между командами: "Химик" обыграл "Днепр" в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги

"Днепр" удачно начал матч, ошеломив соперника агрессивной защитой и целой серией точных дальних бросков. Команда Дениса Журавлева сделала мощный рывок, быстро получив двузначное преимущество в первой четверти, но "Химик" удержал удар. Южненцы приняли игру, которую предложил соперник, и подтянулись в счете, а во второй четверти вообще догнали днепрян и выиграли первую половину.

12 очков Эдвина и 11 очков Сидорова помогли хозяевам найти свою волну в нападении, а хорошая защита – наверстать отставание от соперника. Как итог, +2 "Химика" после первой половины.

Третья четверть в этом матче определяющей не стала, но лучше ее провели гости, которые сумели получить небольшое преимущество перед заключительной десятиминуткой. На этот раз хороший отрезок провели днепряне, когда на площадке находился Фесенко, который делился мячом со снайперами, когда на нем оказывался дабл-тим.

В параллельном матче "Запорожье" победило "Киев-Баскет" и сравняло счет в полуфинале плей-офф

"Днепр" сделал рывок в заключительной четверти, получив двузначное преимущество, но "Химик" вернулся благодаря удачной игре Павлова, которого поддержали американцы. Главным героем основного времени встречи стал Кирилл Марченко, который сначала вывел команду вперед точным трехочковым в конце игры, а затем ответил на точный дальний Тимофеенко добавлением с сиреной, которое перевело игру в овертайм.

В дополнительной десятиминутке хозяева дожали "Днепр" – очень важные очки набрали американцы Эдвин и Джонс. "Химик" в фантастическом матче одержал волевую победу и повел в серии – 2: 0.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram