"Химик" в шестой раз подряд выиграл женский Кубок Украины по волейболу

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"Химик" в шестой раз подряд выиграл женский Кубок Украины по волейболу
"Химик" в шестой раз подряд выиграл женский Кубок Украины по волейболу / Facebook

Южненский "Химик", который уже восемь лет подряд выигрывает внутренний чемпионат, в шестой раз подряд выиграл еще и Кубок страны.

В нынешнем финале создать проблем южненкам не смогла запорожская "Орбита".

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В начале месяца соперницы встречались в суперлиге и тогда "Химик" выиграл два матча с общим счетом 6-1. Придумать, чем можно удивить фавориток за это время запорожанки не сумели, так что финал проиграли в сухую 0-3.

Кроме того, волейболистка "Химика" Дарья Дрозд стала лучшей участницей "Финала четырех" Кубка Украины-2019. Она же в символической сборной лучшая центральная блокирующая.

Дарья Дрозд
Волейболистка Дарья Дрозд

Шестой выигранный кубок Украины позволяет "Химику" сравняться по этому показателю с одесским волейбольным клубом "Динамо". Больше таких трофеев только у Черкасского круга – 8.

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Теги: Спорт Волейбол
Источник: 24 канал
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