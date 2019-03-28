"Химик" вырвал победу в тяжелом матче над "Политехником": видео
Двукратный победитель Суперлиги "Химик" с триумфа начал плей-офф. Южненцы в стартовом поединке четвертьфинала на собственной площадке минимально одолели харьковский "Авантаж-Политехник".
Химик – Политехник 83:81 (24:16, 21:24 14:26, 24:15)
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Больше всего к победе приложился легионер "Химика" Кристиан Джонс – на его счету 25 очков. А вот у гостей Станислав Завадский оформил дабл-дабл – 12 очков и 10 подборов.
Второй матч серии состоится уже 30 марта.
Фоторепортаж с первого матча четвертьфинала Суперлиги:
В заключительной паре четвертьфинала вице-чемпион "Днепр" дома без проблем победил "Одессу" – 92:82.
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