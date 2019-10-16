Хитрый финт Ярмоленко в матче с португальцами стал лучшим по версии УЕФА: видео

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / facebook.com/fcdynamoua

Во вторник, 15-го сентября, завершились очередные матчи отборочного этапа Евро-2020. Сборная Украины одержала две победы и вышла в групповой этап чемпионата Европы. В УЕФА подводятся итоги.

В УЕФА назвали финт Андрея Ярмоленко в матче против Португалии лучшим в тот игровой день.

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Находясь вблизи штрафной гостей, Ярмоленко получил передачу от Руслана Малиновского. Андрей вместо того, чтобы принять мяч, пропустил его на Александра Караваева, который набегал с правого фланга.

Видео момента с участием Ярмоленко

Ту атаку "сине-желтые" не довели до гола, но сумели одолеть действующих чемпионов Европы со счетом 2:1. Ярмоленко забил второй гол в киевском поединке.

Что известно о выходе Украины на Евро-2020?
Сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла в групповой этап чемпионата Европы. Евро-2020 станет третьим подряд для сборной Украины. Украинцы вышли с первого места в группе B, набрав за 7 матчей 19 очков.

17 ноября "сине-желтым" нужно получить хотя бы 1 балл, чтобы гарантировать себе место в первой корзине во время жеребьевки группового этапа. Жеребьевка состоится 30 ноября. Вторая фаза продажи билетов стартует в декабре.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу Украина – Португалия Андрей Ярмоленко Футбол
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