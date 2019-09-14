Хэйни выиграл у россиянина титул "временного" чемпиона WBC и вызвал на бой Ломаченко: видео

Американец Дэвин Хэйни победил россиянина Заура Адбуллаева и стал "временным" обладателем титула WBC в легком весе. Поэтому он теперь претендент на бой против украинца Василия Ломаченко.

Сам бой Хэйни против Абдуллаева оказался не слишком длинным. Россиянин никак не мог нанести нормального прицельного удара. Зато немало пропускал от соперника. Поэтому после четвертого раунда он отказался выходить на бой из-за травмы.

Видео боя Хэйни – Абдуллаев

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Таким образом Хэйни выиграл пояс "временного" чемпиона WBC в легком весе. И он стал обязательным претендентом на бой против украинца Василия Ломаченко, который владеет этим поясом. Уже после боя Хэйни вызвал Ломаченко на бой.

Ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум сказал, что боксер может провести следующий поединок еще в 2019 году. А его вероятным соперником будет австралиец Джордж Камбосос-младший (17-0, 10 КО).

Напомним, свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.