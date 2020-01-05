Хэмилтон будет зарабатывать больше всех в Формуле-1: зарплаты гонщиков в 2020 году

Команды Формулы-1 готовятся к новому сезону, который начнется гран-при Австралии 15 марта. Готовятся и гонщики. А издание Racing Elite посчитало, сколько заработают спортсмены за год.

Самая большая зарплата будет у пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. В 2020 году британец заработает 50 миллионов евро. Для сравнения, Джордж Расселл из Williams или Антонио Джиовинацци из Alfa Romeo получат в 250 раз меньше – 200 тысяч евро за сезон.

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На второй позиции – Себастьян Феттель из Ferrari. Он пополнит свой счет на 40 миллионов евро за сезон.



Феттель и Леклер – в первой пятерке по зарплатам в Формуле-1 (фото: twitter.com/ScuderiaFerrari)

Замыкает первую тройку пилот Renault Даниэль Риккардо – 18 миллионов евро.

Стоит отметить, что Валттери Боттас из Mercedes, который в прошлом сезоне занял второе место, заработает лишь 7,5 миллиона евро. Он лишь на шестом месте по зарплатам среди пилотов Формулы-1. Его опережают Макс Ферстаппен из Red Bull (12 миллионов евро) и Шарль Леклер из Ferrari (9 миллионов евро).



Ферстаппен зарабатывает за сезон 12 миллионов евро (фото: twitter.com/redbullracing)

Первую десятку замыкают Кими Райкконен (Alfa Romeo, 4 миллиона евро), Карлос Сайнс (McLaren, 3,5 миллиона евро), Серхио Перес (Rasing Point, 3 миллиона евро) и Эстебан Окон (Renault, 1,5 миллиона евро).

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Что касается второй десятки, то ее открывает Александр Албон из Red Bull – 1,2 миллиона евро. Далее идут Лэнс Стролл (Rasing Point) Ромен Грожан и Кевин Магнуссен (оба – Haas) – по 1 миллиону евро. Пьер Хасли из Toro Rosso и Ландо Норрис из McLaren получат по 400 тысяч евро. Даниил Квят из Toro Rosso – 275 тысяч евро. Джордж Расселл из Williams и Антонио Джиовицци из Alfa Romeo – по 200 тысяч евро. Сколько заработает Николас Латифи из Williams в этом сезоне – пока неизвестно.