Хэмилтон и Mercedes устроили невероятный сюрприз 5-летнему мальчику, который болен раком: фото

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Гарри Шоу с семьей и болидом Формулы-1
Гарри Шоу с семьей и болидом Формулы-1 / Фото из соцсетей

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон посвятил победу на гран-при Испании в Барселоне 5-летнему мальчику Гарри Шоу. Он болен раком, и перед гонкой прислал мотивационное видео пилоту.

Вскоре после победы на гран-при Испании Хэмилтон опубликовал видео, где поблагодарил Гарри Шоу за его поддержку. По словам пилота, именно это вдохновило его на победу.

Как это было: Mecedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari

Но на этом сюрпризы для Гарри не закончились. В один из дней возле дома мальчика припарковался настоящий болид MercedesAMGF1, на котором выступал Хэмилтон. А также трофей, который выиграл Хэмилтон в Испании.

 К слову: В Формуле-1 появился новый европейский этап

Такое внимание к 5-летнему мальчику, который борется с саркомой Юинга (злокачественная опухоль, которая поражает в большей части случаев костную ткань), помогла его семье собрать дополнительные деньги на лечение. Если до этого времени на благотворительном счете было около 10 тысяч фунтов стерлингов, то после этого за несколько дней было собрано еще 100 тысяч фунтов. Всего необходимо собрать 150 тысяч фунтов стерлингов.

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Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1 Льюис Хэмилтон
Источник: 24 канал
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