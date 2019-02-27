Хэмилтон рассказал, в каких гонках хочет попробовать себя, кроме Формулы-1

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Льюис Хэмилтон хочет попробовать себя в ралли или MotoGP
Льюис Хэмилтон хочет попробовать себя в ралли или MotoGP

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что не планирует продолжать карьеру гонщика после окончания своего участия в Формуле-1. Однако есть другие виды гонок, где он хотел бы попробовать свои силы.

"Когда я закончу с Формулой-1, я прекращу гоняться. У меня нет никакого желания продолжать гоняться", – заявил Хэмилтон на вопрос журналиста издания Marca.

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При этом у британца есть интерес в других гонках, в которых он хотел бы попробовать свои силы. Среди них и ралли. А также гонки на мотоциклах MotoGP.

"Мне очень нравится ралли, оно удивительное. Возможно, когда-нибудь я попробую это, пусть я и не имею никакого опыта. Сейчас меня больше интересует серфинг, прыжки с парашютом и мотоциклы. Я хочу попробовать себя в MotoGP. Хотя мне нужно больше времени провести на трассе. На самом деле раллийные машины потрясающие, и если у меня будет шанс, я попытаюсь сделать это. Малкольм Уилсон ранее приглашал меня, но у меня не было на это свободного времени", – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон не зря говорит о том, что ему нужно больше времени провести на мотоцикле. В декабре 2018 года он упал во время тестов мотоцикла Yamaha. И ему удалось избежать травм.

Стоит добавить что напарник Хэмилтона по команде Mercedes Валттери Боттас также иногда выступает в ралли. Он принимал участие в Ралли Лапландии на автомобиле Ford Fiesta WRC команды M-Sport зимой 2019 года во время межсезонья в Формуле-1.

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Теги: Спорт Льюис Хэмилтон Формула-1
Источник: 24 Канал
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