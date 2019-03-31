Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Леклер лишь третий

Второй этап Формулы-1 – Гран-при Бахрейна – отличился довольно неожиданными результатами. А победу одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, который перед тем показал не слишком удачное время.

На первой решетке стартовали два пилота Ferrari. Перед тем Шарль Леклер получил поул, рядом с ним был Себастьян Феттель. Сразу за ними – два представителя Mercedes Хэмилтон и Валттери Боттас.

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Именно Феттель лучше стартовал и вышел в лидеры. Боттас тоже обошел Хэмилтона, а затем и Леклера. Но потом пилот Ferrari сумел вернуть себе лидерство уже на шестом круге.

LAP 6/57: After telling his engineer he's quicker than his team mate, Leclerc battles past Vettel to take the lead #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/cjesWrO1lX — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

Позади группы лидеров Макс Ферстаппен из Red Bull сумел отбиться он нападений соперников.

Серию пит-стопов открыли на десятом круге. К этому времени стабилизировалась ситуация в гонке. Вот только Хэмилтон после остановки в боксах вышел на вторую позицию. И уже на 23-м круге Феттель обошел британца. Впереди уверенно шел Леклер.

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Именно между немцем и британцем разгорелась самая ожесточенная борьба. На 38-м круге Хэмилтон таки обошел его, когда Феттеля развернуло на одном из поворотов. А после этого на задней прямой у него отвалилось переднее антикрыло – он вынужден был остановиться, после чего вернулся на трассу лишь 9-м. Пилот Ferrari без проблем обошел трех соперников. Но до Ферстаппена, который был пятым, было аж 25 секунд.

LAP 39/57: There's worse to follow for Sebastian Vettel - he and George Russell make contact and Vettel loses his front wing - dramatically! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/GkXlzI9FDc — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

В то время Леклер уверенно шел к победе. Но за десять кругов у его болида возникли проблемы, и он начал терять темп. Второй Хэмилтон выигрывал у него по несколько секунд на круге. Поэтому на 48-м круге без проблем обошел его. А потом Леклера прошел и другой пилот Mercedes.

LAP 48/57: Agonising scenes for Charles Leclerc and his fans as Lewis Hamilton gets past the ailing Ferrari#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/UVtdDZoZz3 — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

На "помощь" Леклеру пришли оба пилота Renault. Они одновременно сошли из-за проблем, затем на трассу вышли автомобили безопасности. Это произошло за два круга до финиша. Поэтому Леклер сохранил за собой третье место. А также получил дополнительный балл за быстрейший круг.

LAP 56/57: The double Renault failure ushers the Safety Car onto the track#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/NfqpPigKtP — Formula 1 (@F1) 31 березня 2019 р.

Поэтому Ферстаппен остался четвертым. На пятом месте оказался Феттель. Шестым финишировал Ландо Норрис на McLaren. Также в десятку попали Райкконен (Alfa Romeo), Гасли (Red Bull), Албон (Toro Rosso) и Перес (Racing Point).