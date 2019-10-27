Хэмилтон выиграл гран-при Мексики и приблизился к 6-му титулу

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон неожиданно выиграл гран-при Мексики. Льюис стал первым гонщиком в открытой эре, которому удалось выиграть гонку, не стартовав с первой линии.

Из-за штрафа Макса Ферстаппена с Red Bull первая линия на старте была у пилотов Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Льюис стартовал третьим.

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Хэмилтон удачно стартовал, выиграв позицию в жесткой борьбе против Ферстаппена. В дальнейшем Льюису "помогли" пилоты Ferrari. В частности, команда Леклера избрала тактику для монегаска с двумя пит-стопами. Однако Феттеля передержали на трассе.

Этим воспользовался не только Хэмилтон, но и Валттери Боттас из Mercedes.Таким образом, Хэмилтон выиграл гонку, Феттель финишировал вторым, а Боттас – третьим.

HAMILTON WINS IN MEXICO!



Vettel chases him home, with Bottas in third keeping the drivers' championship alive for another race#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/jOWX0UxsZ9 — Formula 1 (@F1) 27 октября 2019 г.

Шарль Леклер завершил гран-при Мексики только четвертым.

Уже на гран-при США, которое состоится 3 ноября, Хэмилтон может оформить шестой титул чемпиона. Как известно, команда Mercedes выиграла Кубок конструкторов еще на гран-при Японии.