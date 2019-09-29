Хэмилтон выиграл Гран-при России, у Mercedes вновь победный дубль

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон победил на Гран-при России. Стартовав вторым, он сумел таки опередить Шарля Леклера с Ferrari.

Именно Леклер накануне получил поул. Но на старте он проиграл своему напарнику Себастьяну Феттелю. Впоследствии они оба вышли в лидеры, когда в гонке было введено рестарт из-за аварии уже на первом круге между Джовинаццо, Риккардо и Грожаном. Последний был вынужден сойти. Риккардо сойдет на двадцать пятом кругу.

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Зато в гонке продолжали лидировать пилоты Ferrari. Ферстаппен с Red Bull в это время пробивался с середины пелетона.

На двадцать третьем кругу Леклер один из первых лидеров отправился на пит-стоп. На двадцать седьмом кругу на пит-стоп поехал и Феттель. Но уже в следующем круге немец сошел с гонки – у его болида возникли проблемы с силовой установкой. Для эвакуации авто объявили режим виртуальной машины безопасности.

Этим и воспользовались пилоты Mercedes, поехав на пит-стопы. Леклер, который отправился на еще один пит-стоп на тридцатом кругу, в итоге так и не сумел пройти Боттаса, который удачно сдерживал соперника. Хэмилтон же спокойно ехал первым.

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Стоит отметить, что на 29-м кругу произошла еще одна авария – Расселл заблокировал шины и вылетел с трассы. В William решили не рисковать, и сняли с гонки и его напарника – Кубицу.

В итоге победу в России праздновал Хэмилтон. Это его девятая победа в сезоне. Его напарник финишировал вторым, и Mercedes восьмой раз в сезоне отличились победным дублем. Третьим же финишировал Леклер. Он и в общем зачете пилотов поднялся на третье место.