Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, обогнав Ферстаппена за четыре круга до конца гонки

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии. Британец за четыре круга до конца гонки обогнал Макса Ферстаппена (Red Bull).

Ферстаппен, который стартовал с поула, сумел отстоять первое место на старте. Хотя Пилоты Mercedes были близки, чтобы обогнать гонщика Red Bull.

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В стартовой борьбе переднее антикрыло повредил Валттери Боттас. Поэтому пилот Mercedes, который стартовал вторым, вынужденно заехал в боксы и скатился на 20-ю позицию.

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Bottas has been forced in to change that front wing and get some new boots - now back on track at the back of the field #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/1IBV4xjtKv — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

На 26 круге из лидеров первым на пит-стоп заехал именно Ферстаппен. Макс отдал первое место Льюису Хэмилтону, однако на 32 круге, когда британец заехал поменять шины, голландец вернул себе лидерство.

После того, как Хэмилтон выехал из боксов отрыв от Ферстаппена составлял 6 секунд, но Льюис очень быстро его отыграл и начал атаковать Макса. На 39 минуте первая попытка британца едва не завершилась его вылетом с трассы.

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It's wheel-to-wheel for the lead and we haven't breathed for at least two laps



Hamilton just 0.3 seconds behind Verstappen#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/nDOFKI5Ga2 — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

После этого обгона Хэмилтон позволил Максу оторваться. Впоследствии британец решил заменить шины, чтобы на более свежем комплекте бороться с Ферстаппеном. В конце гонки это дало свои плоды и британец вырвал победу в гонке за четыре круга до финиша.

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That was... surprisingly smooth



Hamilton leads, Verstappen just not able to fight for grip#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/70qgDbCyke — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

Борьба за третье место на подиуме также была только на последних кругах. Шарль Леклер (Ferrari) уверенно удерживал третью позицию в течении всей гонки. Но на последних кругах партнер Шарля по команде Себастьян Феттель прошел его и финишировал третьим.

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He's been behind all race but that's a nice overtake for Vettel, taking the final podium step from his teammate #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/KUIFtWMvdR — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

После гонки в Будапеште команды Формулы-1 ждет отпуск. Следующее Гран-при состоится 1 сентября в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. В отпуск лидером общего зачета идет Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов лидирует Mercedes.

Видеообзор гран-при Венгрии