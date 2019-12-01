Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона, Леклер проиграл Ферстаппену битву за третье место

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Гран-при Абу-Даби / twitter.com/f1?lang=ru

В Абу-Даби состоялась последняя гонка сезона 2019 года. Победу отпраздновал британец Льюис Хэмилтон, заранее выиграв чемпионат пилотов.

Накануне пилот Mercedes отпраздновал победу в квалификации. Хэмилтон и первая тройка сумели сохранить свои позиции после старта гонки.

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В дальнейшем Льюис оторвался от преследователей и не позволил никому приблизиться к себе. Это одиннадцатая победа в сезоне для Хэмилтона.

Больше интриги было в борьбе пилота Red Bull Макса Ферстаппена и гонщика Ferrari Шарля Леклера. Оба вели прямую борьбу за третье место в общем зачете.

Во время гонки Леклер удалось обойти нидерландца, однако Макс вернул себе позицию и завершил гонку вторым. Таким образом, Ферспаттен завершил сезон на третьей позиции. Вторым в чемпионате пилотов стал Валттери Боттас из Mercedes, который в Абу-Даби финишировал четвертым.

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Леклер попал на подиум Гран-при Абу-Даби, что позволило ему сохранить четвертое место в чемпионате пилотов. Шарль опередил партнера по команде Себастьяна Феттеля. В Абу-Даби немец финишировал 5-м.

В Кубке конструкторов победу отпраздновала команда Mercedes, второй стала Ferrari, команда Red Bull – третьей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Mercedes Red Bull Ferrari Формула-1 Валттери Боттас Шарль Леклер
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