Хэмилтон выиграл поул-позишн на гран-при Австралии

Формула-1 возвращается. Уже в воскресенье, 17 марта, в Австралии стартует первое гран-при. С первой позиции стартует чемпион предыдущего сезона Льюис Хэмилтон

Если еще в первом сегменте квалификации пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер еще боролись за первое место в квалификации (Леклер даже возглавил протокол первой сессии со временем 1.20,017), то уже в следующих сегментах борьбу за лидерство вели пилоты Mercedes.

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В начале второго сегмента Валттери Боттас захватил лидерство со временем 1.21,241. Но ближе к концу квалификации он уступил первое место своему напарнику – Хэмилтон проехал круг за 1.21,014

В первой попытке третьего сегмента Боттас был быстрее Хэмилтона и преодолел круг за 1.20,598. Однако во второй попытке Хэмилтон вернулся на свое привычное место и завоевал шестой поул подряд в Австралии. Он опередил Боттаса лишь на 0,112 секунды.

MOST F1 POLES AT A SINGLE TRACK



8 Lewis Hamilton at Albert Park

8 Michael Schumacher at Suzuka

8 Ayrton Senna at Imola #F1 #AusGP pic.twitter.com/bTMiAYKibn — Formula 1 (@F1) 16 березня 2019 р.

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С третьей позиции будет стартовать Себастьян Феттель, на четвертой позиции – Макс Ферстаппен Red Bull.