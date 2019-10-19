ХК "Донбасс" стартовал в Континентальном кубке с разгромной победы: видео

Хоккейный клуб "Донбасс" провел первый матч в рамках второго раунда Континентального кубка. На старте турнира был обыгран чемпион Сербии "Црвена Звезда".

В первом периоде хозяева полностью владели инициативой и перебросали соперника 18:2. Впрочем, реализовать свое преимущество "Донбасс" сумел лишь дважды, фактически оба раза это было после большинства. Хотя в моменте с первым голом удаленный игрок сербов три секунды как успел выйти из штрафного бокса.

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Во втором периоде чемпионы Украины забросили еще дважды. Здесь стоит отметить дубль Ильи Коренчука.



"Донбасс" победил "Црвену Звезду" в первом матче Континентального кубка

Счет 4:0 до третьего периода, не устроил тренерский штаб "Црвены Звезды", и гости решили заменить вратаря, как выяснилось позже – это не помогло. Заключительная 20-минутка установила разгромный счет на табло 7:0. В плане индивидуальной статистики ассистентские хет-трики оформили Клей Вилсон и Александр Васильев.

А лучшим игроком матча стал голкипер Богдан Дьяченко, оформивший еврокубковый шатаут, а со стороны гостей памятный приз из рук Александра Победоносцева и Алексея Браги получил также вратарь Арсение Ранкович.

Благодаря разгромной победе "Донбасс" возглавил турнирную таблицу после первого игрового дня.

Донбасс – Црвена Звезда 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Коренчук (Кукла, Романенко) – 2:59, 2:0 – Яковлев (Уилсон, Васильев) – 14:02, 3:0 – Матерухин (Уилсон, Васильев) – 32:20, 4:0 – Коренчук (Сильницкий, Рибчик) – 34:08, 5:0 – Белухин (Васильев, Вилсон) – 48:09, 6:0 – Захаров (Никифоров) – 54:10, 7:0 – Яковлев (Никифоров) – 58:02.

Видеообзор матча Донбасс – Црвена Звезда