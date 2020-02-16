Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхрист

Украинский боксер Виктор Выхрист 8 февраля в Германии провел свой первый бой на профессиональном уровне. За 55 секунд он победил белоруса Андрея Мазаника. Однако спортивная общественность больше говорит не о дебюте, а дисквалификации его тренера и менеджера от Федерации бокса Украины, заявлении городского совета Кременчуга, которые планируют забрать квартиру и стипендию спортсмена.

Мы связались с Виктором и расспросили его точку зрения о ситуации, что сложилась, дебют и планы на будущее, прозвище и желание поехать на Олимпиаду, как возник вариант с переходом в профи и требовали у него платы отступные.

К слову: Виктор Вихрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа

Олимпиада – это цель моей боксерской карьеры

– Почему "Фауст"?

Как мне объяснили – немцам очень трудно произносить мою фамилию Выхрист. Комментатор перед выходом спросил мою фамилию, я сказал, и он не смог повторить. Почему именно Фауст? Мне предлагали много вариантов, например Бергер. Фауст в переводе с немецкого – кулак. Мы долго не думали и выбрали это прозвище. К Иоганну Гете нет никакого отношения.

– Почему родным городом был указан Гамбург?

– Ошиблись организаторы. Это был только мой первый бой, и было много неточностей. В следующих боях будет все правильно указываться, что из города Кременчуг, представляю его и Украину. Все будет как надо! Я боксировал и буду боксировать за Украину. Я патриот Украины.

– Как возник вариант о подписании контракта с EC Boxing Promotion?

– Понимал, что иду в сборной номером два. О том, что я первый номер не знал, как они сообщают. Будучи вторым номером, понимал, что есть большая конкуренция, и Одесская федерация настроена, чтобы их представитель поехал на лицензионные турниры. В такой ситуации было много рисков, время идет, а мне хочется добиваться успеха, становиться кем-то и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел.

Поступило предложение от моего менеджера Андрея Котельника. Он сказал, что есть люди, которые заинтересованы во мне, они давно за мной следят, не хочу ли я пообщаться с ними. Поговорив с ними, принял такое решение. Контракт подписан на три года.

– Были ли предложения от других промоушенов?

– Да. Предложений было очень много. Но не было того, что меня бы зацепило. А именно теплоты, домашнего уюта. Когда приехал к EC Boxing Promotion, то все это почувствовал и оно меня подкупило. Это известные и опытные промоутеры в мире бокса, поэтому все будет идти по заданному плану.

– Есть цель перебраться в США?

– Хотел бы там боксировать. Но жить – нет. Я люблю свою страну, свой город, мне здесь комфортно. Мне и в Германии тяжело без семьи и, дай Бог, поскорее перевезу к себе жену и ребенка.

– Профи могут выступать на Олимпиаде. Или есть еще шанс, что Вы поедете на квалификационные турниры?

Я бы с радостью. Но из-за ситуации, которая сложилась, я не могу ответить на этот вопрос. Если брать лично меня, то желание есть! Олимпиада – это цель моей боксерской карьеры. И если бы был такой шанс, то я бы его использовал.

– Из-за боя точно не почувствовали, но спарринги и подготовка уже дали какое-то понимание разницы между любительским и профи боксом?

– В профессиональном боксе вся команда готовится к одному бою. Здесь один слаженный механизм, как одна семья. В любительском боксе нас очень много, несколько тренеров. Тоже как одна семья, но ты готовишься и не знаешь с кем будешь боксировать. Также дистанция боя совсем другая. Очень много таких не больших, но важных нюансов.

– Опыт "Украинских атаманов" был здесь полезным?

– Да, конечно. Мы уже боксировали без футболок, по 5 раундов. Получил опыт там, который помогает сейчас.

– Как проходила подготовка к бою?

– Всегда поддерживаю себя в форме. Сейчас после боя приехал домой, но каждый день есть тренировки. Утром тренировка, а уже все остальное время уделяю семье и решению различных бытовых вопросов. Перед боем сначала дома тренировался, а потом приехал в Германию. У меня было две недели спаррингов, оттачивание навыков на "лапах" и подведение к бою.

– Как выбирали соперника?

– Взяли парня, который был двести какой-то в рейтинге. Для первого боя он хороший соперник. Я видел в бою как он боксирует, что хорошо держит удар, напористый парень. До этого он боксировал с участником Олимпиады, и очень хорошо отбоксировал восемь раундов, не стоял, а боксировал.

О дебюте: Как Выхрист за 55 секунд сенсационно одолел первого соперника в профи – видео

– Вес 105 кг – это максимум, будете еще набирать?

– Все зависит от организма и как буду себя чувствовать. При 105 кг чувствовал себя очень хорошо. Посмотрим, как буду чувствовать себя когда наберу больше, и уже от этого будем дальше двигаться.

– Есть понимание когда будет следующий бой?

– Надеюсь, что в течение месяца. А где и с кем пока не могу сказать.

Пусть они мне что-то плохое сделают, если считают, что не правильно поступил

– ФБУ заявляет, что их предупредили о переходе в профи за день до официального объявления. Это соответствует действительности?

– Лично я никому не сообщал – это правда. Об этом им сообщил мой менеджер Андрей Котельник и тренер Александр Ляховый. Наставник сообщил главному тренеру сборной (Леонид Лоиский – прим. авт.), а Котельник – Донатасу Пискуну (исполнительный директор Федерации бокса Украины – прим. авт.). За сколько именно времени, я не скажу, ибо не помню точно.

– О том, что такая ситуация может произойти, говорили еще три месяца назад, после Чемпионата Украины…

– Не помню или что-то такое говорили тогда. То, что случилось... за два дня до ЧУ у меня родился ребенок, вы сами понимаете, что я не спал, толком не тренировался. Это было где-то через полтора месяца после Европейских игр. Я никого не обвиняю, не говорю кто прав и кто виноват. Но в этой ситуации возможно мне не надо было боксировать.

– Предлагали ли Вам провести отдельный спарринг с Цотне Рогава, чтобы определить лучшего?

– Не помню чтобы что-то говорили насчет отдельного спарринга. Говорили, что будем еще ездить по турнирам, пробовать, смотреть кто и как себя покажет.

– У Вас контракт был с министерством или ФБУ?

– С министерством спорта. Я получал деньги от государства, федерация мне ни копейки не платила. У меня не было никаких контрактов и обязательств перед федерацией.

– Были ли разговоры с министерством?

– Связался с людьми, которые работают в федерации и мне сообщили, что должен написать заявление. Я написал и все. Хорошо разошлись, без конфликтов, все как должно быть.

– Вячеслав Глазков заявил, что за его переход в профи президент ФБУ Продивус взял 65 тысяч долларов. Сколько требовали за Ваш переход?

– Ничего. Такого не было.

– В городском совете Кременчуга заявляли, что заберут служебную квартиру и стипендию…

14 февраля встречался с городским головой. После разговора пришли к решению, что мне оставляют квартиру. Условие, что я буду приписан здесь 10 лет и буду представлять город и страну на профессиональном уровне. Я люблю свой город, здесь мой тренер, моя семья, родители и я хочу представлять свой родной город.

– Было ли условие получения квартиры в замен на тренировку детей в течение 10 лет?

– Это была договоренность на словах, никаких контрактов мы не подписывали. И это не было обязательства. Меня просто попросили тренировать детей в течение 10 лет. Я им сегодня объяснил: "Как Вы себе это представляете? Я боксер профессионал, все свое свободное время провожу на тренировках и готовлюсь к боям. Как я должен еще тренировать детей и еще и получать за это деньги? Это будет неправильно в отношении государства и людей". Мы все обсудили и пришли к общему решению, все хорошо. Стипендию город забрал и отдал молодым боксерам и борцам, которые заслуживают поддержки. И я этому только рад. Я уже перешел в профи и сам на себя зарабатываю.

– Ожидали, что ФБУ на три года дисквалифицирует личного тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника?

– Не просто не ожидаемо. Пусть они мне что-то плохое сделают, если считают, что не правильно поступил. Это очень не красиво и неправильно поступать так с людьми, которые близки мне. Но думаю, что все что происходит в ФБУ и за ее пределами закончится хорошо.

– Эксперты отмечают, что Ваш стиль боя схож с Владимиром Кличко…

Да, мне это очень приятно. Моя боксерская жизнь началась и развивалась на его боях. Я очень много перенял от него и буду стараться показывать такой бокс как и он, и достичь таких же результатов.

– Когда Усик и Ломаченко переходили в профи, то сразу объявлялись целые за сколько боев, какого результата хотят достичь. У вас есть такая нацеленность?

– У меня очень умные менеджеры и промоутеры, и они знают, как адекватно и правильно подойти к этому всему. А то, что я хочу это... тут надо профессионально подходить к делу.