"Хочу снова разбить лицо Уайлдера": Фьюри пригрозил американцу

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проводит изнурительные тренировки. Британец готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри заявил о желании разбить лицо американцу Деонтею Уайлдеру в их третьем поединке, информирует ISPORT.ua.

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Тайсон рассказал об утренних тренировках, которые, по словам боксера, держат его в покое.

"Без них я был в тяжелой борьбе с собой. Я был бы в такой депрессии, в таком подавленном состоянии и в таком беспокойстве. Но да, эти тренировки заставляют меня двигаться, мотивируют меня каждый день. Сейчас я тренируюсь четыре раза в день, четыре раза в день", – сказал Тайсон.

Тайсон также заявил, что тренировки сложные. Однако он тренируется, чтобы снова победить Уайлдера.

"Утром круговая, затем кардио, потом отяжеление, потом кардио. Абсолютно выматывает. Очень хочу вернуться на ринг и побить Деонтея Уайлдера еще раз, снова разбить лицо Уайлдера", – сказал Фьюри.

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