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"Хочу снова разбить лицо Уайлдера": Фьюри пригрозил американцу

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проводит изнурительные тренировки. Британец готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри заявил о желании разбить лицо американцу Деонтею Уайлдеру в их третьем поединке, информирует ISPORT.ua.

К теме Уайлдер – Фьюри: где состоится третий бой

Тайсон рассказал об утренних тренировках, которые, по словам боксера, держат его в покое.

"Без них я был в тяжелой борьбе с собой. Я был бы в такой депрессии, в таком подавленном состоянии и в таком беспокойстве. Но да, эти тренировки заставляют меня двигаться, мотивируют меня каждый день. Сейчас я тренируюсь четыре раза в день, четыре раза в день", – сказал Тайсон.

Тайсон также заявил, что тренировки сложные. Однако он тренируется, чтобы снова победить Уайлдера.

"Утром круговая, затем кардио, потом отяжеление, потом кардио. Абсолютно выматывает. Очень хочу вернуться на ринг и побить Деонтея Уайлдера еще раз, снова разбить лицо Уайлдера", – сказал Фьюри.

Фьюри – Уайлдер: главное о противостоянии

  • Первый бой боксеров состоялся 1 декабря 2018 года и завершился скандальной ничьей. Рефери получил шквал критики в свой адрес.
  • Его обвинили в том, что он слишком долго отсчитывал Фьюри нокдаун.
  • Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. На этот раз Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде.
  • Рефери остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.
  • Третий бой между боксерами должен состояться в ближайшее время. Сейчас на пути организации поединка стоит пандемия COVID-19.
Автор: Михаил Гема
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Новости Спорта Спорт Бокс
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