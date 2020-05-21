"Хочу снова разбить лицо Уайлдера": Фьюри пригрозил американцу
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проводит изнурительные тренировки. Британец готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.
Фьюри заявил о желании разбить лицо американцу Деонтею Уайлдеру в их третьем поединке, информирует ISPORT.ua.
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Тайсон рассказал об утренних тренировках, которые, по словам боксера, держат его в покое.
"Без них я был в тяжелой борьбе с собой. Я был бы в такой депрессии, в таком подавленном состоянии и в таком беспокойстве. Но да, эти тренировки заставляют меня двигаться, мотивируют меня каждый день. Сейчас я тренируюсь четыре раза в день, четыре раза в день", – сказал Тайсон.
Тайсон также заявил, что тренировки сложные. Однако он тренируется, чтобы снова победить Уайлдера.
"Утром круговая, затем кардио, потом отяжеление, потом кардио. Абсолютно выматывает. Очень хочу вернуться на ринг и побить Деонтея Уайлдера еще раз, снова разбить лицо Уайлдера", – сказал Фьюри.
Фьюри – Уайлдер: главное о противостоянии
- Первый бой боксеров состоялся 1 декабря 2018 года и завершился скандальной ничьей. Рефери получил шквал критики в свой адрес.
- Его обвинили в том, что он слишком долго отсчитывал Фьюри нокдаун.
- Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. На этот раз Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде.
- Рефери остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.
- Третий бой между боксерами должен состояться в ближайшее время. Сейчас на пути организации поединка стоит пандемия COVID-19.
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