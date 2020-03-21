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Хочу драться с Джошуа и Тайсоном Фьюри, – Усик

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Александр Усик рассказал об амбициях в супертяжелом весе. Украинец, который до этого выступал в первом тяжелом весе, сменил весовую категорию в октябре. В США Усик дебютировал в супертяжах, одолев Чазза Уизерспуна.

33-летний украинский боксер заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом и хочет драться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Я усердно работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри,
– цитирует УсикаSky Sports.

По словам украинца, ему нужно оставаться активным и боксировать. "Если ваша профессия активная – это хорошо, если нет – плохо", – резюмировал Александр.

Путь Усика к цели

  • Следующий бой Усика должен пройти 23 мая в Лондоне (Англия). Соперник непобедимого украинца британец Дерек Чисора.
  • Сейчас бой под угрозой срыва из-за пандемии коронавирус. Промоутер Эдди Хірн, который организует бой, заявил, что через коронавирус могут быть отменены все вечера бокса, запланированные на май в Великобритании.
  • Также Хірн как представитель Энтони Джошуа заявил, что победитель боя Усик – Чисора в 2020 году может встретиться с чемпионом мира Джошуа.
  • Усик является претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. И, по словам Хирна, поражение украинца в этом бою может навредить ему.
  • Усик может стать только третьим в истории бокса спортсменом, который становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и супертяжелом весе.
  • До этого подобное достижение покорялось Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.
  • Усик первый украинец, ставший абсолютным чемпионом мира в боксе.
 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Бокс Спорт
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