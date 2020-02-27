Хочу объединить в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду: громкое заявление Бекхэма

Легендарный игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм является одним из совладельцев клуба MLS "Интер Майами". Бывший английский футболист строит большие планы на будущее.

Бывшая звезда ряда европейских грандов и сборной Англии Дэвид Бекхэм является одним из владельцев клуба MLS "Интер Майами". Бекхэм в будущем хотел бы видеть в команде звездных футболистов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Интер Майами неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении, У нас есть большая команда. Здесь совсем другой мир, не такой, как в европейских лигах

– заявил Бекхэм для Mundo Deportivo.

Отметим, первый официальный поединок в истории клуба в лиге МЛС "Интер Майами" сыграет уже в понедельник, 2 марта. Команда Бекхэма померяется силами с "Лос-Анджелесом".

Добавим, что футбольный клуб из Лос-Анджелеса (США), выступающий в Major League Soccer с 2018 года. Об учреждении новой команды МЛС в Лос-Анджелесе было объявлено в октябре 2014 года.

Что известно об "Интер Майами"?