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Хочу объединить в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду: громкое заявление Бекхэма

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Месси и Роналду / record.pt

Легендарный игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм является одним из совладельцев клуба MLS "Интер Майами". Бывший английский футболист строит большие планы на будущее.

Бывшая звезда ряда европейских грандов и сборной Англии Дэвид Бекхэм является одним из владельцев клуба MLS "Интер Майами". Бекхэм в будущем хотел бы видеть в команде звездных футболистов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Интер Майами неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении, У нас есть большая команда. Здесь совсем другой мир, не такой, как в европейских лигах
– заявил Бекхэм для Mundo Deportivo.

Отметим, первый официальный поединок в истории клуба в лиге МЛС "Интер Майами" сыграет уже в понедельник, 2 марта. Команда Бекхэма померяется силами с "Лос-Анджелесом".

Добавим, что футбольный клуб из Лос-Анджелеса (США), выступающий в Major League Soccer с 2018 года. Об учреждении новой команды МЛС в Лос-Анджелесе было объявлено в октябре 2014 года.

Что известно об "Интер Майами"?

  • Американский футбольный клуб из Майами, Флорида, основан в 2018 году.
  • Известный футболист Дэвид Бекхэм один из совладельцев клуба.
  • Домашней ареной является "Нью Форт-Лодердейл Стэдиум", вместимостью 18 тысяч зрителей.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Лионель Месси Криштиану Роналду Спорт Футбол
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