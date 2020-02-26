Хочу побить мировой рекорд, – эксклюзивное интервью с легкоатлеткой Ярославой Магучих

Победа на Юношеских Олимпийских играх 2018, чемпионка мира среди молодежи до 20 лет 2019 года, серебряный призер взрослого ЧМ. Самая молодая в истории среди тех, кто побеждал на этапах Бриллиантовой лиги, и тех, кому дались 2 метра. Ей принадлежит мировой юниорский рекорд – 2,04 м. Это далеко не все достижения и победы прыгуньи в высоту Ярославы Магучих.

В интервью для Спорт24 лучшая легкоатлетка Украины 2019 года рассказала, сбываются ли мечты, в чем ее феномен, является ли она брендом украинской легкой атлетики, что чувствовала на Чемпионате мира и какую цель ставит перед собой.

– Какое ощущение, когда в 18 лет становишься очень популярной спортсменкой в Украине и мире?

– Это сложный вопрос. Не чувствую себя очень популярной. Но мне приятно, когда у меня просят автограф или сфотографироваться. Это круто, но никогда не надо идти: я такая хорошая, а вы все... Когда ты остаешься собой, то этого (популярности – прим. авт.) не чувствуешь.

– Вы бренд украинской легкой атлетики?

– Да. Чувствую это после Чемпионата мира, где стала серебряной призеркой. Понимаю, что в Украине родилась еще одна звездочка, которая будет прыгать и показывать результаты.

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– Как Вы развиваете свой бренд?

– Уже есть менеджер и контракт с компанией Puma. Развиваем соцсети, выступаем и побеждаем. Немало предложений поступило после чемпионата мира. Но когда ты хочешь отдохнуть и готовиться к следующему сезону, то сильно не хочется принимать в чем-то участие.

– Вы действительно могли стать моделью, но пошли в легкую атлетику?

Я так не считаю. Это немного перекрутили. Люблю фотографироваться, сестра ходила в модельное агентство, мне предлагали фотосессии и тоже пойти этим путем. Но спорт является неотъемлемой частью моей жизни, и я никогда его не брошу. Если будут предложения для фотосессий, это не будет накладываться на мои старты и будет свободное время – то соглашусь на съемки.

– Ваш первый старт в сезоне на Мемориале Демьянюка завершился победой и новым мировым рекордом среди юниорок (2,01 м). Рассчитывали на такое успешное начало года?

– Когда ехала во Львов, то была цель хорошо прыгать и показывать результат. А так, чтобы думала о личном рекорде – нет. Всегда еду на соревнования, чтобы показать хороший результат, и не думаю, какую высоту должна взять (больше или меньше).

– Сейчас у трех украинок есть лицензии на Олимпиаду 2020 (Магучих, Левченко и Геращенко), но окончательное решение будет принято после ЧУ. Возможно, что еще кто-то из наших девушек вмешается в борьбу за лицензии?

– Конечно, есть такая возможность. В Украине очень большая конкуренция в прыжках в высоту. Каждый сантиметр и каждая попытка на Чемпионате Украины будет играть очень важную роль. Поэтому будет очень ожесточенная борьба в секторе.

– В чем ваш феномен? Почему именно вы в 18 лет показываете такие результаты?

– Наверное, упорный труд, поддержка тренера и вера в свои силы.

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– Так отвечают все спортсмены. Когда у вас произошел переломный момент, после которого все пошло в гору?

– Самым успешным для меня был летний сезон 2019 года. Начала его в Дохе, там был этап Бриллиантовой лиги. И потом это дало старт моим достижением.

– Что было важнее на Чемпионате мира: выиграть медаль или победить Юлию Левченко?

Не ставила перед собой таких целей. Когда пошла на квалификацию, то хотела попасть в финал. Говорила себе: "Надо прыгать в финале. Я хочу. Я могу!" Когда нам сказали, что надо прыгать 194 см, я собралась и преодолела планку с первой попытки. И когда комментатор сказал, что это финал, то это было "Вау!". Когда прошла в финал, то очень волновалась. Это же был мой первый Чемпионат мира среди взрослых, еще и в 17 лет. Поэтому про Юлю и медаль тогда не думала.

– В секторе очень важна психологическая устойчивость. Откуда она у вас?

– Это все благодаря моему тренеру. Она очень много книг читает по психологии, интересуется этим и поддерживает меня на стартах. А дома есть сестра, которая с красным дипломом закончила университет по специальности "Психология". И она меня поддерживает. Поэтому на тренировках и соревнованиях всегда есть тренер, а после них – сестра.

– Какова роль сестры в вашей жизни? Все из-за нее?

– Да! Она привела меня в спорт, за что я ей очень благодарна. Если бы не она, то, возможно, не было бы такой легкоатлетки. Она является очень важной частью моей жизни. Проводим много времени вместе. Стараемся проводить. У нее своя семья, и я подрастаю. Очень круто, когда у тебя есть такая родная сестра. Она лучшая подруга, с которой можно поговорить и поделиться эмоциями и переживаниями.

– Она вас и на каратэ привела…

– О, да! Приемов уже не помню, но еще какие-то движения могу повторить.

– Ставите перед собой задачу побить действующие рекорды?

– У меня есть понимание, что должна тренироваться, ездить на соревнования и показывать результат. Конечно, хочу побить мировой рекорд. Но думаю, что у каждой прыгуньи есть такая мечта. Также хочу поехать на Олимпиаду и подняться на пьедестал.

– Повторить мировой рекорд 2,09 вообще реально? Уже три десятка лет никто не может его побить.

– Думаю, что реально. Даже в прошлые годы 2 метра не на пьедестале было чем-то невероятным. А в этом году с таким результатом медаль не выиграешь. Такая высота реальная, конкуренция растет, поэтому скоро кто-то побьет мировой рекорд.

– На первый взгляд кажется, что в прыжках в высоту все просто: разбежался, оттолкнулся, перелетел. За счет чего становятся сильнейшими?

В принципе, так и есть, все правильно. Разбег решает все. Если ты правильно набегаешь последние четыре шага, то тебя потряхивает, это физика. Если "ложишься" быстрее, тебя подкинет. Также тренер стоит с секундомером и смотрит, за сколько я пробегаю дистанцию в секторе. Это тоже играет свою роль. Я могу слишком медленно или слишком быстро пробежать.

– Какой у вас тренировочный режим?

– Тренируюсь пять раз в неделю. Дважды – прыжковая тренировка. Также делаю общую физическую подготовку, бегаю барьеры и пробую себя в прыжках в длину.

– Конкурентка для Бех-Романчук?

– Пока прыгаю для себя. В прошлом году я прыгнула 5,93 м.

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– Рост играет роль в прыжках?

– Наверняка какую-то роль играет. Если у тебя рост 170 сантиметров, но упругая и сильная стопа, то сможешь преодолеть планку в 2 метра.

– Сейчас все прыгают в стиле фосбюри-флоп. Но когда-то прыгали лицом вниз и использовали стиль "ножницы", перекидной…

– Ножницами я пробовала в детстве, прыгала на соревнованиях. Но перекидной – это не для меня. Для меня это загадка, как они прыгали так высоко перекидным стилем.

– Откуда у вас в 17 лет желание стать тренером?

– У меня давно было такое желание. Еще когда с детьми тренировалась, мне нравилась работа тренера, как они все объясняют и показывают. Когда сама подросла, то начала сама помогать девушкам. Мне так нравится кому-то помогать и объяснять. Поэтому такое желание возникало в 17 лет. Но это не удивительно, когда ты растешь в сфере спорта и это твоя жизнь.

– Какое обеспечение было в 2019 году и какое планируется на 2020 год?

– Все было очень хорошо. Что будет в этом году – еще не знаю, ведь это только начало года. Но теперь у меня есть зал в Днепре, его недавно открыли. Поэтому могу там тренироваться и зимой.

– Возможно за счет прыжков в высоту обеспечить себе хорошую старость?

– Насчет старости не знаю, мне еще далеко. Но если у тебя есть результат, то получаешь зарплату в сборной, призовые за соревнования, контракты с брендами. Хорошо жить точно можно.

– Откуда желание принять участие в программах "Танцы со звездами" и "Кто сверху"?

– "Кто сверху" я смотрела, еще когда там была ведущая Ольга Фреймут. Мне очень нравилось наблюдать за этим шоу. У нас даже в школе на одном из вечеров устроили такое между девушками и парнями. Поэтому хочу себя попробовать, возможно на стеклянной доске. "Танцы со звездами" тоже смотрела. Когда дома, то есть желание танцевать. Но "Танцы со звездами" только после окончания карьеры.

– Откуда увлечение рисованием?

– У меня папа рисовал, сестра для себя рисовала. С первого класса у нас был факультатив по рисованию, куда я ходила. Потом это было параллельно с легкой атлетикой. Получалось, что на одном занятии я очень активна, а на другом надо два часа спокойно сидеть и рисовать. И это не обязательно получится картина. Благодаря рисованию есть спокойствие в секторе, настрой на работу, максимальная концентрация.

– Есть цель выиграть олимпийскую медаль?

– Стать на пьедестал и выиграть медаль – это цель и мечта каждого спортсмена.

– О чем мечтала восьмилетняя Ярослава Магучих?

– Она мечтала о гитаре и научиться играть на фортепиано. Пока мечты не сбываются, но стараюсь найти время. Сейчас есть только одна мечта – медаль Олимпийских игр.