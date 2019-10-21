Хочу поединка с Усиком, – знаменитый супертяжеловес бросил вызов украинцу

Известный британский боксер Дерек Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждает, что согласится на бой, если будет такая возможность.

В то же время Чисора во второй раз раскритиковал Усика. Британцу не понравился бой Усика против Чазза Уизерспуна, поэтому он призывает украинца прекратить "жонглировать мячиками".

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Усику и его команде нужно прекратить жонглировать мячиками. Мы не в цирке. Приходи и делай то, что должен. Забудь о жонглировании мячами и танцах. Никто не хочет видеть на ринге танцевальные шоу. Это же не "Танцы со звездами". Это боксерский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я 100% приму этот бой,

– цитирует Чисору Sky Sports.

На днях Чисора выразил убеждение, что украинец не выдержит тяжелые бои в супертяжелом весе. Хотя еще в апреле Чисора сказал, что Усик наведет ужас на супертяжей.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов.



После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хевивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора в свое время дрался с украинцем Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

Видео боя Кличко – Чисора

На дуэли взглядов британец дал украинцу пощечину, в результате чего едва не возникла драка. Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

К слову: Дам Усику возможность завоевать один из моих поясов, – Энди Руис

После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем. Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 40 боев (31 победа, 9 поражений).