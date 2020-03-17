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Ходите в храм и причащайтесь: Усик призвал ходить в церковь во время пандемии коронавируса

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Александр Усик высказался относительно участия в религиозных обрядах во время пандемии коронавируса. Украинский боксер во время прямой трансляции в инстаграме призвал ходить в храмы.

33-летний боксер назвал глупостью заявления о том, что во время пандемии не стоит ходить в храмы. По мнению Усика, это стоит делать и "тогда все будет хорошо".

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Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно подождать с походами в храм и все остальное. Все это глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь. И тогда будет все хорошо,
– заявил Усик.

"Если Всевышний отпустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет", – считает Александр.

Также Усик уверен, что ничего не случится, если причащаться из одной чаши.

Смотрите видео заявления Усика

Это уже третий раз украинский боксер высказывается о коронавирусе. Сначала Усик утверждал, что есть проблемы более серьезные, чем коронавирус. Поэтому, по его мнению, зацикливаться на вирусе не стоит.

Впоследствии Александр пошутил, что "заболел новым вирусом". В инстаграме Александр сказал, что заболел "хеппивирусом" (вирус счастья).

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Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на вторник, 17 марта, в Украине подтверждено 7 случаев заражения, один человек умер.

Из-за коронавируса в Украине введен ряд ограничительных мер:

  • с 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин;
  • остановлен учебный процесс в школах, вузах, детских садах;
  • отменены массовые мероприятия;
  • остановлена работа развлекательных заведений и заведений общественного питания;
  • запрещены междугородные транспортные пассажирские перевозки;
  • остановлена работа метро;
  • в Житомирской и Черновицкой областях, в которых выявлено 5 случаев коронавируса, объявлена чрезвычайная ситуация.


Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канал

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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