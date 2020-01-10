Хоккеист "Белого Барса" забросил самую быструю шайбу в УХЛ: видео

В матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между "Белым Барсом" и "Кременчугом" было обновлено рекорд по самому быстрому взятию ворот.

Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги, мощно забив гол от синей линии в ворота Вячеслава Новицкого на 11 секунде поединка.

Видео рекордной шайбы

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Отметим, что предыдущий рекорд был поставлен в январе 2017 года, когда в матче между "Кривбассом" и "Дженералз" на 13 секунде матча отличился Андрей Татаренко.