Хоккеист бросил вызов Джастину Биберу: Если забьешь буллит, я покрашу волосы в платиновый блонд
Вратарь команды НХЛ "Сент-Луис" Джордан Биннингтон вызвал певца Джастина Бибера на соревнование.
Сначала Бибер выложил видео в Instagram, где он забрасывает шайбу в хоккейной игре. В комментариях под этим видео Джордан Биннингтон вызвал Бибера на дуэль.
"10 буллитов против меня. Если забьешь один, я покрашу волосы в платиновый блонд", – написал Биннингтон.
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Бибер этот вызов принял, но предложил перечислить 10 тысяч долларов на благотворительность, если он победит. А само противостояние снять на видео.
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