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Хоккеист "Днепра" отличился невероятной шайбой – видео

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Александр Шибаев / uhl.ua

В заключительном поединке 34-го тура УХЛ-Пари-Матч местный "Днепр" принимал на своей площадке киевских "Ледяных Волков". Хозяева довели поединок до разгромного счета – 8:2.

В этом сезоне команды встречались между собой шесть раз, и каждый раз победу праздновал "Днепр". Два последних матча завершились "сухими" победами киевлян.

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В третьем периоде невероятной шайбой в стиле "лакросс" отметился форвард Александр Шибаев.

Фантастическая шайба Шибаева в матче против "Ледяных Волков" смотрите видео:

Поединок завершился массовой дракой на последней минуте встречи.

Добавим, что Александр Шибаев пополнил состав херсонского "Днепра" в 2019 году.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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