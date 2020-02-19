Хоккеист "Днепра" отличился невероятной шайбой – видео
В заключительном поединке 34-го тура УХЛ-Пари-Матч местный "Днепр" принимал на своей площадке киевских "Ледяных Волков". Хозяева довели поединок до разгромного счета – 8:2.
В этом сезоне команды встречались между собой шесть раз, и каждый раз победу праздновал "Днепр". Два последних матча завершились "сухими" победами киевлян.
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В третьем периоде невероятной шайбой в стиле "лакросс" отметился форвард Александр Шибаев.
Фантастическая шайба Шибаева в матче против "Ледяных Волков" смотрите видео:
Поединок завершился массовой дракой на последней минуте встречи.
Добавим, что Александр Шибаев пополнил состав херсонского "Днепра" в 2019 году.
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