Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю: кровь не могли остановить несколько минут (18+)

21 Читати новину українською
Такер Тинан получил травму во время матча / si.com

В Канаде во время хоккейного матча произошел довольно ужасный инцидент. Хоккеист "Лондона" в борьбе лезвием разрезал ногу вратарю соперников.

После этого на лед начала литься кровь. Голкипер сразу же показал, что ему нужна помощь медиков. Однако даже врачи, которые вышли на лед, долго не могли остановить кровотечение.

К слову: Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей

Смотрите видео, как хоккеист лезвием разрезал ногу голкиперу соперников (осторожно, 18+)

После этого арбитр решил не продолжать матч, который остановили в начале второго периода. 17-летнего Такера Тинана госпитализировали. Ему сделали операцию. Пока его состояние стабильное.

 

 

 

Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год
сегодня
4431
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Травмы Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:53 Следует ли уволить Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо": опрос
Юрій Семенюк 168
сегодня 00:58 Удар Свитолиной претендует на звание лучшего в 2019 году: видео
90
сегодня 08:27 Определились возможные соперники "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы
Юрій Семенюк 213
сегодня 00:15 "Александрия" проиграла "Генту" в последнем матче Лиги Европы: видео
Ігор Саджениця 55
12 декабря 16:33 Как получить бонус при регистрации в PokerMatch и какой выбрать: полезные советы
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук