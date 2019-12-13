Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю: кровь не могли остановить несколько минут (18+)
В Канаде во время хоккейного матча произошел довольно ужасный инцидент. Хоккеист "Лондона" в борьбе лезвием разрезал ногу вратарю соперников.
После этого на лед начала литься кровь. Голкипер сразу же показал, что ему нужна помощь медиков. Однако даже врачи, которые вышли на лед, долго не могли остановить кровотечение.
К слову: Сборная Украины по хоккею не сумела доиграть матч из-за травмы двух вратарей
Смотрите видео, как хоккеист лезвием разрезал ногу голкиперу соперников (осторожно, 18+)
После этого арбитр решил не продолжать матч, который остановили в начале второго периода. 17-летнего Такера Тинана госпитализировали. Ему сделали операцию. Пока его состояние стабильное.
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