Хоккеист оформил хет-трик в первом матче после лечения от алкоголизма и расплакался: видео

Хоккеист Бобби Райан посередине сезона 2019/20 покинул "Оттаву Сенаторз" и отправился на лечение от алкоголизма по программе помощи профсоюза игроков НХЛ. В первом домашнем матче после возвращения он оформил хет-трик и принес своей команде победу.

Через три месяца Бобби Райан вернулся на лед. Сначала он вышел в гостевом матче "Оттавы" против "Нэшвилла", а 26 февраля провел первый домашний матч после лечения.

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В этой игре Бобби Райан оформил хет-трик, а его команда победила 5:2 "Ванкувер". После третьей шайбы, когда хоккеист отправился на скамейку запасных, вся арена начала скандировать его имя. Болельщики на этот матч пришли со специальными плакатами в его поддержку.

Увидев это все, Бобби Райан расплакался.

Смотрите видео хет-трика Бобби Райана и его слезы после поддержке трибун