24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Хоккеист получил порез лица коньком во время матча: видео (18+)

- Читати новину українською

Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчук досрочно покинул площадку в матче против "Монреаль Канадиенс". Причиной стал порез лица, который получил хоккеист.

В третьем периоде Бойчук вблизи своих ворот толкнул в спину нападающего "Канадиенс" Арттури Лехконена. При падении финский хоккеист лезвием конька задел лицо Бойчука.

Вот так: Украинский хоккеист Мережко в кровь избил россиянина во время матча – видео

После этого Бойчук сразу упал на лед, прикрыв порез рукой. Однако хоккеисту удалось самостоятельно подняться и быстро покинуть ледовую площадку. Больше на игру он не выходил.

Смотрите видео, как Бойчук получил порез лезвием по лицу (осторожно, 18+)

О состоянии игрока пока не сообщается. Главный тренер команды Барри Троць заявил, что травма довольно страшная, ведь порез в области глаза.

Сам матч закончился победой гостей 6:2.

Видеообзор матча "Айлендерс" – "Канадиенс"

 

Гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 марта 17:50 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 10:36 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча: видео (18+)
Ігор Саджениця
сегодня 09:07 В принципиальном кубковом поединке "Челси" победил "Ливерпуль": видео
Софія Кулай
3 марта 20:00 Лига наций: результаты жеребьевки группового этапа
Юрій Семенюк
3 марта 14:09 Следующий соперник Усика: как Чисора давал пощечину Виталию и плевал в лицо Владимиру Кличко
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук