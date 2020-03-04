Хоккеист получил порез лица коньком во время матча: видео (18+)
Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчук досрочно покинул площадку в матче против "Монреаль Канадиенс". Причиной стал порез лица, который получил хоккеист.
В третьем периоде Бойчук вблизи своих ворот толкнул в спину нападающего "Канадиенс" Арттури Лехконена. При падении финский хоккеист лезвием конька задел лицо Бойчука.
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После этого Бойчук сразу упал на лед, прикрыв порез рукой. Однако хоккеисту удалось самостоятельно подняться и быстро покинуть ледовую площадку. Больше на игру он не выходил.
Смотрите видео, как Бойчук получил порез лезвием по лицу (осторожно, 18+)
О состоянии игрока пока не сообщается. Главный тренер команды Барри Троць заявил, что травма довольно страшная, ведь порез в области глаза.
Сам матч закончился победой гостей 6:2.
Видеообзор матча "Айлендерс" – "Канадиенс"