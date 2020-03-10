Хоккеист попал шайбой в фотографа во время матча НХЛ: видео
В рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Баффало Сейбрз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошел неординарный момент. Хоккеист гостей Джон Карлсон неудачно выбил шайбу, которая попала прямо в лицо местного фотографа.
Талантливый хоккеист Джон Карлсон в первом тайме выбросил шайбу по борту из своей зоны, а та попала в большое отверстие для фотографов. От сильного удара у мужчины пошла кровь. Персонал клуба принес ему полотенце, а затем фотографу была оказана медицинская помощь.
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Видео эпизода
Отметим, что несмотря на рану, фотограф продолжал снимать матч.
Добавим, что матч закончился со счетом 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).
- Хоккеист является чемпионом мира среди молодежных команд (2010).
- В 2009 году Джон Карлсон стал обладателем Кубка Колдера.
- Обладатель Кубка Стэнли 2018.
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