Хоккеист попал шайбой в фотографа во время матча НХЛ: видео

В рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Баффало Сейбрз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошел неординарный момент. Хоккеист гостей Джон Карлсон неудачно выбил шайбу, которая попала прямо в лицо местного фотографа.

Талантливый хоккеист Джон Карлсон в первом тайме выбросил шайбу по борту из своей зоны, а та попала в большое отверстие для фотографов. От сильного удара у мужчины пошла кровь. Персонал клуба принес ему полотенце, а затем фотографу была оказана медицинская помощь.

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Видео эпизода

What are the chances??



Carly rims a puck around right into the photo hole.



Photographer is a certified #HockeyGuy - gonna shoot thru the pain. #Respect pic.twitter.com/VEDdvSTGFa — Washington Capitals (@Capitals) March 9, 2020

Отметим, что несмотря на рану, фотограф продолжал снимать матч.

Добавим, что матч закончился со счетом 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).