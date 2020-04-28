Хоккеист съел острый перец и чуть не расплакался: видео

Хоккеист украинского клуба "Кременчуг" Давид Григорян принял участие в Челендже УХЛ "Без клюшек". Российский хоккеист сошелся в онлайн-битве с чемпионом ММА по версии WWFC Денисом Бондарем.

Украинская хоккейная лига совместно с ТМ Parimatch продолжают цикл онлайн-батлов "Без клюшек", информирует сайт УХЛ.

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25 апреля в онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – игрок ХК "Кременчуг" Давид Григорян и чемпион ММА по версии WWFC Денис Бондар.

После батла защитник "Кременчуга" выполнил условия челенджа от своего оппонента и съел острый перец, продемонстрировав свую железную закалку.

Видео как Григорян ест перец

Чемпионат Украины по хоккею приостановлен из-за пандемии коронавируса. Восстановление УХЛ запланировано на сентябрь 2020 года.

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