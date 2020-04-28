Хоккеист съел острый перец и чуть не расплакался: видео
Хоккеист украинского клуба "Кременчуг" Давид Григорян принял участие в Челендже УХЛ "Без клюшек". Российский хоккеист сошелся в онлайн-битве с чемпионом ММА по версии WWFC Денисом Бондарем.
Украинская хоккейная лига совместно с ТМ Parimatch продолжают цикл онлайн-батлов "Без клюшек", информирует сайт УХЛ.
Смотрите также Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
25 апреля в онлайн-битве сошлись представители хоккея и смешанных единоборств – игрок ХК "Кременчуг" Давид Григорян и чемпион ММА по версии WWFC Денис Бондар.
После батла защитник "Кременчуга" выполнил условия челенджа от своего оппонента и съел острый перец, продемонстрировав свую железную закалку.
Видео как Григорян ест перец
Чемпионат Украины по хоккею приостановлен из-за пандемии коронавируса. Восстановление УХЛ запланировано на сентябрь 2020 года.
Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.
Читайте также
-
Купила приставку только неделю назад: Свитолина проиграла на старте виртуального турнирасегодня , 11:32
-
Когда восстановят футбол в Украине, революционные изменения от ФИФА: новости спорта 27 апрелясегодня , 07:16
-
В США талантливого баскетболиста обвиняют в убийстве: игрок уже в тюрьмесегодня , 12:32