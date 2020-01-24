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Хоккеист так хотел забросить шайбу в сенсационном матче, что подыграл рукой – видео

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Шишлянников / УХЛ

В среду, 22 января, белоцерковский "Белый Барс" сенсационно обыграл действующего чемпиона Украины "Донбасс" на его льду со счетом 7:3. Матч запомнился зрителям не только ярким хоккеем, но и быстро-курьезным голом форварда дончан Евгения Никифорова, который был заброшен после паса рукой.

"Донбасс" первую шайбу в этой игре сумел забросить только во втором периоде на 26-й минуте. И сразу после этого хоккеисты "Белого Барса" обратились к судье с просьбой пересмотреть эпизод. Они считали, что Шишлянников мешал их вратарю Кучера в этом эпизоде.

Вот так: Юный российский хоккеист грубо сбил соперника, а второго отправил в нокаут во время матча – видео

Но повтор показал, что Шишлянников не мешал Кучеру защищать ворота, поскольку упал из-за действий самого голкипера. Кучер въехал в него, и нападающий дончан, который споткнулся о вратарский щиток, оказался в площади ворот.

Однако после просмотра повтора шайбу таки не засчитали. Но не из-за препятствия вратарю. На видео они заметили, что Шишлянников отдал пас рукой на Никифорова, который и забил гол.

Видео, как Шишлянников отдал пас рукой партнеру

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ХК Донбасс ХК Белий Барс Хоккей
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