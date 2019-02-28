Хоккеист в чемпионате Украины забросил невероятную шайбу: видео

В рамках Украинской хоккейной лиги "Донбасс" победил "Кременчуг" со счетом 3:2. Кроме ожесточенной борьбы украшением матча стало одно взятие ворот в исполнении "Донбасса".

Российский форвард дончан Артем Пуголовкин забросил шедевральную шайбу в ворота "горожан". Читайте также: Родители юных хоккеистов устроили жестокую драку во время матча: видео Хоккеист принял игровой снаряд за воротами, положил его на крюк и занес в ближний верхний угол ворот Георгия Бояршинова. Отметим, что противостояние "Донбасса" и "Кременчуга" стало центральным матчем последнего тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram