Хоккеист в чемпионате Украины забросил невероятную шайбу: видео
В рамках Украинской хоккейной лиги "Донбасс" победил "Кременчуг" со счетом 3:2. Кроме ожесточенной борьбы украшением матча стало одно взятие ворот в исполнении "Донбасса".
Российский форвард дончан Артем Пуголовкин забросил шедевральную шайбу в ворота "горожан".
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Хоккеист принял игровой снаряд за воротами, положил его на крюк и занес в ближний верхний угол ворот Георгия Бояршинова.
Отметим, что противостояние "Донбасса" и "Кременчуга" стало центральным матчем последнего тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.
Источник: 24 Канал
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