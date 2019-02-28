Хоккеист в чемпионате Украины забросил невероятную шайбу: видео

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"Донбасс"
"Донбасс" / uhl.ua

В рамках Украинской хоккейной лиги "Донбасс" победил "Кременчуг" со счетом 3:2. Кроме ожесточенной борьбы украшением матча стало одно взятие ворот в исполнении "Донбасса".

Российский форвард дончан Артем Пуголовкин забросил шедевральную шайбу в ворота "горожан".

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Хоккеист принял игровой снаряд за воротами, положил его на крюк и занес в ближний верхний угол ворот Георгия Бояршинова.

 

 

Отметим, что противостояние "Донбасса" и "Кременчуга" стало центральным матчем последнего тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

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Теги: Спорт ХК "Кременчуг" ХК "Донбасс" Хоккей
Источник: 24 Канал
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