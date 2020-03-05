Хоккеист заблокировал бросок ценой сломанной руки – видео

В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги встретились "Филадельфия" и "Вашингтон Кэпиталз". Форвард "Филадельфии" Джеймс ван Римсдайк заблокировал бросок соперника, который сломал ему правую руку.

Игра состоялась в Вашингтоне, где "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение в матче – 2:5. В одном из эпизодов хоккеист гостей получил досадную травму.

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На 11-й минуте первого периода шайба попала нападающему в запястье после броска защитника Йонаса Зигенгалера. Ван Римсдайка обследовали на скамейке запасных, после этого он сразу отправился в раздевалку.

Видеообзор матча

Хоккеист выбыл на неопределенный срок.

Добавим, что Ван Римсдайк в этом сезоне провел 66 матчей и набрал в них 40 (19+21) очков.