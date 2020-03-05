24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Хоккеист заблокировал бросок ценой сломанной руки – видео

- Читати новину українською

В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги встретились "Филадельфия" и "Вашингтон Кэпиталз". Форвард "Филадельфии" Джеймс ван Римсдайк заблокировал бросок соперника, который сломал ему правую руку.

Игра состоялась в Вашингтоне, где "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение в матче – 2:5. В одном из эпизодов хоккеист гостей получил досадную травму.

Стоит увидеть: Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)

На 11-й минуте первого периода шайба попала нападающему в запястье после броска защитника Йонаса Зигенгалера. Ван Римсдайка обследовали на скамейке запасных, после этого он сразу отправился в раздевалку.

Видеообзор матча

Хоккеист выбыл на неопределенный срок.

Добавим, что Ван Римсдайк в этом сезоне провел 66 матчей и набрал в них 40 (19+21) очков.

  • Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2007 года.
  • Победитель юниорского чемпионата мира 2006 года и серебряный призер 2007 года.
Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт NHL Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 08:58 Украинская саблистка Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби: фото
Софія Кулай
4 марта 20:40 Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта: что о нем известно
Ігор Саджениця
сегодня 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
сегодня 10:03 Грубые ошибки арбитров, после которых пострадали "Ворскла" и "Карпаты" за выдуманные фолы: видео
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук