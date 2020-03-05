Хоккеист заблокировал бросок ценой сломанной руки – видео
В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги встретились "Филадельфия" и "Вашингтон Кэпиталз". Форвард "Филадельфии" Джеймс ван Римсдайк заблокировал бросок соперника, который сломал ему правую руку.
Игра состоялась в Вашингтоне, где "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение в матче – 2:5. В одном из эпизодов хоккеист гостей получил досадную травму.
Стоит увидеть: Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
На 11-й минуте первого периода шайба попала нападающему в запястье после броска защитника Йонаса Зигенгалера. Ван Римсдайка обследовали на скамейке запасных, после этого он сразу отправился в раздевалку.
Видеообзор матча
Хоккеист выбыл на неопределенный срок.
Добавим, что Ван Римсдайк в этом сезоне провел 66 матчей и набрал в них 40 (19+21) очков.
- Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2007 года.
- Победитель юниорского чемпионата мира 2006 года и серебряный призер 2007 года.