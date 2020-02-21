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Хоккеист забросил эффектную шайбу ударом в бейсбольном стиле – видео

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Кирилл Бондаренко / УХЛ

Хоккеисты, чтобы забросить шайбу, иногда прибегают к разным способам из других видов спорта. Среди них и удар в бейсбольном стиле.

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Именно так сделал нападающий "Кременчуга" Кирилл Бондаренко. В матче против "Днепра" хоккеист удачно поймал момент, когда пробил слета после паса Всеволода Толстушко. При этом шайба в это время была в воздухе, а сам эпизод напомнил удар из бейсбола.

Видео удара по шайбе в бейсбольном стиле

Однако, стоит отметить, что шайба Бондаренко не помогла "Кременчугу" – команда уступила на выезде "Днепру" в овертайме 2:1.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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