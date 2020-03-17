24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Хоккеист забросил эффектную шайбу в падении: видео

- Читати новину українською

Украинский хоккеистам и чемпионата есть чем удивлять своих зрителей. Не стал исключением и матч плей-офф УХЛ между "Белым Барсом" и "Ледяными "Волками".

В этом матче между клубами определялся кто же станет полуфиналистом плей-офф. Больше повезло "Белому Барсу". При этом победу одержали они в овертайме.

К слову Вместо рукопожатий украинские хоккеисты оригинально поблагодарили друг друга – видео

Но на протяжении всего матча на ледовой площадке шла настоящая борьба. В качестве подтверждения этих слов можно лишь взглянуть на шайбу, которую забросил нападающий "Волков" Владислав Воробьев. Несмотря на то, что в этом моменте над ним в фактическом смысле этого слова нависал соперник, хоккеист сумел в падении отправить шайбу точно в угол ворот Кирилла Кучера.

Смотрите видео удара в падении хоккеиста

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Сколько людей заболели коронавирусом Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта ХК Белий Барс ХК Ледяные Волки Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
15 марта 16:16 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
15 марта 14:14 Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Михайло Гема
сегодня 12:50 Называйте меня Александр, это по-русский, Олександр – это по-украински, – Усик к журналистам
Ігор Саджениця
сегодня 11:14 Нужно ли переносить Евро-2020? Опрос
Софія Кулай
16 марта 21:51 Как выглядит матч без зрителей: скрытая камера на поединке "Вольфсбург" – "Шахтер" (видео)
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук