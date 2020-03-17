Хоккеист забросил эффектную шайбу в падении: видео
Украинский хоккеистам и чемпионата есть чем удивлять своих зрителей. Не стал исключением и матч плей-офф УХЛ между "Белым Барсом" и "Ледяными "Волками".
В этом матче между клубами определялся кто же станет полуфиналистом плей-офф. Больше повезло "Белому Барсу". При этом победу одержали они в овертайме.
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Но на протяжении всего матча на ледовой площадке шла настоящая борьба. В качестве подтверждения этих слов можно лишь взглянуть на шайбу, которую забросил нападающий "Волков" Владислав Воробьев. Несмотря на то, что в этом моменте над ним в фактическом смысле этого слова нависал соперник, хоккеист сумел в падении отправить шайбу точно в угол ворот Кирилла Кучера.
Смотрите видео удара в падении хоккеиста
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