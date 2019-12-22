Хоккеист забросил шайбу в пустые ворота со своей половины после паса от голкипера: видео

Вратарь хоккейного клуба "Донбасс" Денис Кочетков стал соавтором гола в ворота "Днепра" в матче регулярного чемпионата УХЛ.

"Донбасс" на своем поле принимал "Днепр". И еще в первом периоде отличился дважды - шайбы забросили Шишлянников и Кукла. При этом последний сделал это в меньшинстве.

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Во втором периоде заброшенных шайб не было. А когда матч приближался к концу, тренер "Днепра" ушел в ва-банк, сняв вратаря. Но это результата не принесло. Напротив, голкипер "Донбасса" Горячевских отдал результативный пас на Пангелова-Юлдашева, и тот почти от своих ворот через всю площадку забросил в чужие пустые ворота. Этот гол стал сотым для "Донбасса" в этом сезоне.

Кроме результативного паса, Кочетков в этом матче оформил шатаут.

Видеообзор матча Донбасс – Днепр