Хоккеиста дисквалифицировали за удар соперника клюшкой между ног: видео момента
Хоккеиста финского клуба "Йокерит" Томми Кивисто дисквалифицирован на один матч КХЛ. Причиной стало то, что игрок во время матча ударил соперника клюшкой между ног.
Инцидент произошел в матче против московского "Динамо" в третьем периоде. Томми Кивисто у своих ворот пытался выбить шайбу, но вместо того попал между ног Дмитрию Яшкину.
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За этот фол Кивисто получил удаление до конца матча (5+20 минут). Кроме того, в КХЛ решили дисквалифицировать хоккеиста на один матч.
Смотрите видео удара между ног хоккеисту
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