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Хоккеиста дисквалифицировали за удар соперника клюшкой между ног: видео момента

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Томми Кивисто / jokerit.com

Хоккеиста финского клуба "Йокерит" Томми Кивисто дисквалифицирован на один матч КХЛ. Причиной стало то, что игрок во время матча ударил соперника клюшкой между ног.

Инцидент произошел в матче против московского "Динамо" в третьем периоде. Томми Кивисто у своих ворот пытался выбить шайбу, но вместо того попал между ног Дмитрию Яшкину.

Вот так: Российский хоккеист Овечкин грубо сыграл против соперника, выбросив его за борт: видео

За этот фол Кивисто получил удаление до конца матча (5+20 минут). Кроме того, в КХЛ решили дисквалифицировать хоккеиста на один матч.

Смотрите видео удара между ног хоккеисту

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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