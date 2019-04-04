Хоккеистов белорусского клуба подозревают в незаконном обороте и употреблении наркотиков

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Хоккеисты "Юность-Минск" подозреваются в употреблении наркотиков
Хоккеисты "Юность-Минск" подозреваются в употреблении наркотиков / ХК "Юность-Минск"

Игроков белорусского хоккейного клуба "Юность-Минск" подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Есть основания считать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны.

Сначала белорусские правоохранители задержали двух хоккеистов клуба. У них обнаружили две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержанием, три пакетика некурительного табака "насвай", стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков". Об этом говорится на сайте белорусского МВС. Впоследствии экспертиза подтвердила, что это был гашиш.

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"Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также была получена информация, что изъятый гашиш – остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников", – сообщили в полиции.

Подозреваемых задержали. Также правоохранители выяснят схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) принимал участие в этом.

Кого именно из хоккеистов команды "Юность-Минск" задержали – не сообщается.

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Теги: Новости Беларуси Наркотики Спорт Хоккей
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