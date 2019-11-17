Хоккеисты "Аризоны" и "Калгари" устроили массовую драку в матче НХЛ: видео
Хоккеисты "Аризоны" и "Калгари" развязали массовую драку на матче регулярного чемпионата НХЛ.
Конфликт начался с того, что нападающий "Флэймз" Джонни Годро и защитник "Койотис" Джейсон Демерс обменялись толчками, после чего Годро оказался на льду, а вратарь хозяев Дарси Кемпер повалил форварда соперника Мэтью Ткачука.
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Стоит отметить, что встреча закончилась победой "Аризоны" со счетом 3:0.
Массовая драка в матче Аризоны и Калгари: смотрите видео
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