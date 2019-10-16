Хоккеисты "Донбасса" встретились с болельщиками накануне матчей Континентального кубка

Во вторник, 15 октября, столичный Champion Hall собрал поклонников хоккея и фанатов хоккейного клуба «Донбасс» – накануне старта донецкой команды во втором раунде Континентального кубка-2020 игроки основного состава провели встречу с болельщиками.

Начало мероприятию положили приветственные слова председателя организационного комитета второго раунда Континентального кубка Алексея Браги и генерального директора ХК "Донбасс" Федора Ильенко.

"Этим летом клуб подал заявку на проведение турнира в Украине, и совместными усилиями клуба и Украинской хоккейной лиги, заявка была выиграна, и мы с радостью приглашаем всех болельщиков 18-20 октября на Ледовую арену ТРЦ "Терминал" в Бровары", – отметил Алексей Брага.

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"Всех болельщиков приглашаю приезжать на матчи заранее, потому что мы открываем большую фан-зону – так что кроме матчей, всех болельщиков ждет масса развлечений и эмоций. На матч-открытие мы готовим яркий старт турнира с постановками и световыми эффектами. Так что всех приглашаем занять свои места за 15 минут до начала матча", – добавил он.

Затем к гостям Champion Hall обратились игроки основного состава Виктор Захаров, Виталий Лялька, Александр Матерухин и Евгений Белухин. Общение в формате "вопрос" – "ответ" стало самой интересной частью мероприятия. Фанаты «Донбасса» задавали вопросы о предстоящем турнире, игровую карьеру, увлечения хоккеистов вне льда и многое другое

"Сегодня состоялось отличное мероприятие. Личное общение – это всегда интересно и приятно как для игроков, так и для болельщиков. В любом виде спорта, поддержка – это всегда приятно. Буря эмоций, приходят родные, близкие, друзья, хочется показать все, что умеешь. Поэтому мы благодарны всем болельщикам за поддержку", – отметил форвард основной команды Александр Матерухин.

Приятным завершением вечера стали автограф и фотосессии игроков основного состава ХК "Донбасс".