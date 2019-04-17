Хоккеисты "Коламбуса" повторили историческое достижение в Кубке Стэнли: видео

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"Коламбус" победил "Тампу-Бэй"
"Коламбус" победил "Тампу-Бэй" / twitter.com/PR_NHL

Хоккейный клуб "Коламбус" победил "Тампу-Бэй" в матче стартового раунда Кубка Стэнли. "Блю Джекетс" выиграли серию со счетом 4:0.

Таким образом "Коламбус" впервые вышел во второй раунд плей-офф, поскольку предыдущие четыре попытки были неудачными.

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"Блю Джекетс" стали четвертым в истории клубом, который выбил из турнира действующего победителя регулярного чемпионата НХЛ всухую. В 1995 году "Нью-Джерси" обыграл в финале "Детройт", в 1988-м "Эдмонтон" прошел в финале дивизиона "Калгари", а в 1970-м "Бостон" выбил в полуфинале "Чикаго".

При этом "Коламбус" стал четвертым в истории клубом, который выиграл свою первую серию всухую. Ранее это сделали "Вегас" (2018), "Калгари" (1981) и "Питтсбург" (1970).

"Тампа-Бэй" в регулярном чемпионате в 82-х матчах проиграла только 20 матчей – лучший результат.

Во втором раунде "Коламбус" встретится с победителем пары "Бостон" – "Торонто" (1:2).

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Теги: Спорт NHL Хоккей
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