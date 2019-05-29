Хоккеисты сборной Финляндии повредили кубок чемпионов мира: фото

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею 2019 года. За это они получили кубок победителей, который уже успели повредить.

После финального матча против Канады, сборная Канады получила кубок. Именно с ним команда активно фотографировалась еще на льду.

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Сам кубок является небольшим. Но на нем есть имена всех победителей. Они как металлические вставки. Именно их уже не было, когда сборная Финляндии прибыла на родину с трофеем. Также не было и дна на самом кубке. Но когда именно они "исчезли" – неизвестно.

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Но это не первый раз сборная Финляндии ломает кубок. В 2011 году, когда финны уже выигрывали чемпионат мира, тренер вратарей Паси Нурминен упал на трофей во время схода с самолета. Тогда на кубке осталась вмятина.

Стоит добавить, что сборную Финляндии по хоккею встречали как героев. Их самолет сопровождал истребитель ВВС страны.

Фото: iihf.com, leijonat.fi