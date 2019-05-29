Хоккеисты сборной Финляндии повредили кубок чемпионов мира: фото

70 Читати новину українською
Сборная Финляндии с кубком победителей чемпионата мира по хоккею
Сборная Финляндии с кубком победителей чемпионата мира по хоккею / IIHF

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею 2019 года. За это они получили кубок победителей, который уже успели повредить.

После финального матча против Канады, сборная Канады получила кубок. Именно с ним команда активно фотографировалась еще на льду.

Как это было: Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду

Сам кубок является небольшим. Но на нем есть имена всех победителей. Они как металлические вставки. Именно их уже не было, когда сборная Финляндии прибыла на родину с трофеем. Также не было и дна на самом кубке. Но когда именно они "исчезли" – неизвестно.

К слову: 18-летний хоккеист сборной Финляндии установил уникальное мировое достижение

Но это не первый раз сборная Финляндии ломает кубок. В 2011 году, когда финны уже выигрывали чемпионат мира, тренер вратарей Паси Нурминен упал на трофей во время схода с самолета. Тогда на кубке осталась вмятина.

Стоит добавить, что сборную Финляндии по хоккею встречали как героев. Их самолет сопровождал истребитель ВВС страны.

Фото: iihf.com, leijonat.fi

blog_ava
Все про непереносимость лактозы: кому грозит, причины возникновения, симптомы и лечение
сегодня
2937
Теги: Новости Спорта Спорт Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хоккеисты сборной Финляндии повредили кубок чемпионов мира: фото
сегодня 14:22 Хоккеисты сборной Финляндии повредили кубок чемпионов мира: фото
70
Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем McLaren Senna, который стоит 1 миллион евро
сегодня 12:13 Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем McLaren Senna, который стоит 1 миллион евро
175
Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести
28 мая 18:20 Матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины могут перенести
194
Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы
28 мая 16:30 Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы
184
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28 мая 15:47 Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
304
Новости
Больше новостей
Залиште відгук