Хоккеисты украинского клуба эффектно поблагодарили фанатов после сенсационной победы: видео

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Хоккеисты украинского клуба эффектно поблагодарили фанатов после сенсационной победы: видео

Хоккейный клуб "Белый Барс" из Белой Церкви уже который сезон подряд отличается не только постоянным стремлением к победе и непредсказуемыми результатами матчей, но еще и яркими и искренними ритуалами после победных поединков.

Не стала исключением и победа "барсов" в овертайме над действующим чемпионом Украины "Донбассом". Команда победила в овертайме.

Как это было: "Донбасс" неожиданно проиграл "Белому Барсу", "Динамо" унизительно уступило "Кременчуге" в УХЛ (видео)

После победного гола от Владислава Куцевича и финальной сирены, белоцерковцы зрелищно и оригинально поблагодарили болельщиков за поддержку на домашней арене.

Напомним, что после 14-го тура чемпионат Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч идет на недельную международную паузу, в рамках которой свои первые тренировочные сборы проведут национальная и молодежная сборные Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей ХК Белий Барс
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