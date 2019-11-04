Хоккеисты украинского клуба эффектно поблагодарили фанатов после сенсационной победы: видео

Хоккейный клуб "Белый Барс" из Белой Церкви уже который сезон подряд отличается не только постоянным стремлением к победе и непредсказуемыми результатами матчей, но еще и яркими и искренними ритуалами после победных поединков.

Не стала исключением и победа "барсов" в овертайме над действующим чемпионом Украины "Донбассом". Команда победила в овертайме.

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После победного гола от Владислава Куцевича и финальной сирены, белоцерковцы зрелищно и оригинально поблагодарили болельщиков за поддержку на домашней арене.

Напомним, что после 14-го тура чемпионат Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч идет на недельную международную паузу, в рамках которой свои первые тренировочные сборы проведут национальная и молодежная сборные Украины.