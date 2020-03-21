Хоккей: чемпионат мира-2020 официально отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.

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Как утверждал ранее президент федерации Рене Фазель, продолжение подготовки к проведению турнира невозможно из-за введения чрезвичаной ситуации в Швейцарии. Международное женское первенство в Канаде было отменено еще 7 марта. Все национальные европейские лиги с различными нюансами приостановили свое действие.

Швейцария на данный момент находится в топ-10 стран по количеству зараженных коронавирусом. Там находятся 6186 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее немецкими учеными было доказано, что вирус мог распространиться по Европе с горнолыжного курорта в Австрии.

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