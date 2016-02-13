Хоккей: "Донбасс" победил "Днепр" и вышел на первое место в турнирной таблице

В Дружковке состоялся матч 36 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр". Накануне игры команды разделяло всего одно очко в турнирной таблице и в случае победы дончане выходили на первое место.

"Донбасс" – "Днепр" 5:2 (2:0; 2:1; 1:1)

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Уже на 4 минуте счет в матче открыл форвард "Донбасса" Вадим Мазур, который удачно сыграл на добивании. Незадолго до конца первого периода дончане удвоили преимущество – Дмитрий Игнатенко подставил клюшку под бросок Владислава Гончарова.

До трех шайб отрыв "Донбасса" увеличил Виталий Лялька, который реализовал большинство. В середине второго периода команды обменялись голами – сначала 17-летний Артем Целогородцев "пробил" Богдана Дьяченко, а через 50 секунд Денис Мостовой с неудобной руки отправил шайбу в ворота Олега Петрова.

Незадолго до конца встречи "Днепру" удалось забросить еще раз, когда большинство реализовал Дмитрий Пугачев. Херсонцы сняли голкипера и выпустили шестого полевого игрока, однако сократить разрыв "Днепру" не удалось – вместо этого Александр Костиков воспользовался ошибкой защитников и отправил шайбу в пустые ворота.

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Победа 5:2 позволила "Донбассу" выйти на чистое первое место в турнирной таблице, имея игру в запасе.

Заключительный матч 36 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги состоится в четверг, 14 февраля – "Кременчуг" примет "Белый Барс". Начало матча в 18:30.

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