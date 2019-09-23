Хоккей: "Кременчуг" забросил 11 шайб, а "Белый Барс" минимально уступил "Днепру" (видео)

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Хоккей: "Кременчуг" забросил 11 шайб, а "Белый Барс" минимально уступил "Днепру" (видео)

У першій грі третього туру Української хокейної ліги – Парі-Матч на арені "Айсберг" "Кременчук" приймав "Крижаних Вовків". У другій грі на льоду арени "Фаворит" зустрілися херсонський "Дніпро" та "Білий Барс".

Матч между "Кременчугом" и "Ледяными Волками" закончился с разгромным счетом 11:1 в пользу "горожан". Кременчужане забросили 6 шайб в первом периоде, 4 – во втором и 1 в третьем. Николай Киселев, Дмитрий Созонов и Алексей Ворона отметились дублями.

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Стоит добавить, что Вадим Хришпенц и Антон Рубан устроили драку на льду и не доиграли матч до конца, получив матч-штраф от арбитров.

В матче между "Днепром" и "Белым Барсом" со счетом 1:0 победу одержали херсонцы. В первых двух периодах игры шайбой никто не отметился. А вот в третьем периоде капитан команды "Днепр" Сергей Афанасьев забросил в ворота соперника.

По игре "кошки" ничем не уступали "щукам". Еще в первом периоде вратарю "Днепра" Олегу Петрову пришлось здорово потрудиться в рамке ворот, чтобы сохранить их сухими. За минуту до конца матча, главный тренер гостей поменял вратаря на полевого игрока, но результат матча остался прежним – 1:0 в пользу херсонского "Днепра".

 

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Теги: Спорт ХК Кременчуг ХК Белий Барс ХК Днепр ХК Ледяные Волки Хоккей
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