Хоккейные матчи чемпионата Украины закончились с унизительными разгромами 14:1 и 12:2: видео

В двух матчах Украинской хоккейной лиги было заброшено всего 29 шайб. В первом "Донбасс" на своем поле разгромил "Динамо", а "Кременчуг" на выезде – "Ледяных Волков".

У хоккеистов "Донбасса" проблем с соперником не возникло – первая шайба влетела в ворота Вязовова уже на 40 секунде встречи. А на 4-й минуте Никифоров оформил дубль. Поэтому после первого периода на табло горели цифры 4:0 в пользу хозяев. И еще по одной шайбе забросили Коренчук и Буценко.

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Во втором периоде дончане разыгрались не на шутку и забросили еще пять шайб. На что харьковчане ответили лишь одной – отличился Геворкян.

В последней двадцатиминутке подопечные Витера забросили еще пять шайб и довели поединок до разгромного счета – 14:1. Хет-триком отметился Подзиньш, дубли оформили Никифоров с Милехиным.

Видеообзор матча Донбасс – Динамо

На первой минуте была заброшена шайба и в матче "Ледяных Волков" против "Кременчуга". За гостей на 53-й секунде отличился Бондарчук. Интригу в поединок вернул Андрющенко, который красиво реализовал свой выход один в один и установил паритет на табло. Однако, на первый перерыв клубы ушли при преимуществе "горожан" – шайбу в раздевалку "Волкам" отправил Ворона.

Второй период кременчужане начала гораздо активнее своего оппонента, и отправили в ворота Дуве сразу три шайбы – голами отметились Орлов, Савченко и Киселев.

До конца матча "Кременчуг" только увеличил свой отрыв от "Ледяных Волков" и реализовал свои шансы еще 6 раз в третьем периоде. Таким образом Киселев и Созонов оформили дубли. Киевляне, в свою очередь, смогли отквитать лишь один гол – второй шайбой за "Волков" отличился Андрющенко.

Видеообзор матча Ледяные Волки – Кременчуг



