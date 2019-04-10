Хоккейный клуб предложил придумать ему логотип, победителю – 50тысяч гривен

Вскоре на хоккейной карте Украины появится новый клуб – "Мариуполь". Пока же его руководство решило подумать над логотипом клуба. И предложило создать его всем желающим.

Прием эскизов продлится до 6 мая включительно. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить регистрационную форму, прикрепить к ней логотип, и описать свою идею. Приоритетное сочетание цветов – красный с черным.

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Десять лучших логотипов будут выставлены на голосование с 7 по 16 мая. Болельщики помогут определить главный символ ХК "Мариуполь" и вписать имя его автора в историю клуба. Авторы трех эмблем, которые набрали больше всего голосов, получат сертификаты на 50 тысяч гривен, 25 тысяч гривен и 15 тысяч гривент. Имена победителей будут объявлены 17 мая.