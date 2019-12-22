Хоккейный матч между российской и китайской командами закончился драками игроков: видео

Матч КХЛ между китайским "Куньлунь" и российским "Торпедо" закончился победой последних. Однако хоккеисты обеих команд набрали аж 138 минут штрафа и устроили несколько драк во время игры.

Всего за матч игроки "Куньлунь" получили 91 минуту штрафа, а "Торпедо" – 47. Все потому, что в третьем периоде хоккеисты устроили несколько драк сразу на площадке.

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Сначала произошла массовая драка, виновным в которой был признан нападающий китайского клуба Брэндон Мэгги. В целом он получил 17 минут штрафа (2+5+10). У россиян был оштрафован защитник Михаил Орлов, до конца игры был удален Денис Баранцев.

В последние 5 минут драку также затеял еще один игрок "Куньлунь" Гарет Хант. Он получил 35 минут штрафа (5+10+20). К концу игры был удален и Люк Локхарт за фол против защитника Дениса Почивалова, из-за которого произошла еще одна стычка.

Видеообзор матча Куньлунь – Торпедо с массовыми драками хоккеистов